Korina cuadra a Jefe de Migraciones

Esta vez no estaba asustada ni al borde del llanto. Desde la clandestinidad, Korina Rivadeneira colgó un nuevo video en su cuenta de Instagram para enviar un mensaje, pero esta vez, dirigido a Eduardo Sevilla, Superintendente Nacional de Migraciones en donde le exige que muestre pruebas de que su contrato de trabajo “es falso”.

“Señor Eduardo Sevilla, Superintendente Nacional de Migraciones ¿dónde están las pruebas de que mi contrato es falso? Porque ahora es por eso por el que usted me quiere deportar ¿no? Con todo respeto, si usted tiene pruebas de que mi contrato es falso ¿Por qué no da la cara?”, expresó la venezolana e increpó que mientras dure su juicio en Huaral tiene derecho “a residir en el Perú, tener carné de extranjería y poder trabajar”.

Fuera de ‘EEG’

Sin embargo, pese a ello la suerte de Korina está echada y ayer la Policía de Extranjería llegó hasta Huaral para iniciar su búsqueda pero sin éxito. Además, el gerente de la productora ProTV, Diego Quijano, confirmó en una web que la modelo ya no pertenece al reality ‘Esto es guerra’ hasta que soluciones sus problemas legales.

“Por ahora, Korina no puede trabajar y por lo tanto está libre. No tiene contrato con nosotros. Y en el caso de Mario Hart, ha pedido licencia unos días para acompañarla. No puede hacer su vida normal cuando su esposa está con la presión de expulsión del país. No sé en qué situación estén y solo deseamos que las autoridades se pongan la mano al pecho”, declaró y añadió que si la venezolana se regulariza será convocada nuevamente.

Dato

El coronel Miguel Peric Castilla, jefe de la División de Extranjería, pidió a la modelo retirarse del país de manera pacífica. “Le recomendamos que se ponga a derecho, que no agrave su situación”, dijo.