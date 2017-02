Korina defiende a Mario Hart y pide a Leslie Shaw ‘que lo deje en paz’

Tras el cuestionamiento de Leslie Shaw sobre la carrera musical de Mario Hart, la venezola Korina Rivadeira salió al frente para defen­der al piloto y le pidió a la gringa ‘Que lo deje en paz’.

“En esta vida nada es imposible y el que quiere cantar, lo puede hacer. Si te gusta, lo vas a lograr. Hay otras personas como ella (Leslie Shaw) que de chiquita lo trabajó, nació con eso porque es una artista. Está bendecida con esa linda voz. Pero si hay otras personas a las que les gusta, les apasiona, déjalo en paz, que trabaje”, agregó Korina.

“MARIO ES UN RIDÍCULO”

Por su parte Krayg Peña brindó su respaldo a Leslie y llamó ‘ridículo’ a Mario Hart por haber dicho que gracias a él, la conductora de ‘Amor de verano’ incursionó en el género musical.

¿Por qué crees Kori­na está con Mario?

Bueno la gente sabe que acá es así hay que estar en vigencia de a veces malos o a veces buenas.

¿Compartes lo que dice Mario que Leslie es can­tante gracias a él?

No, Leslie no solo canta sino actúa acaba de salir en una película de Hollywood me parece ridículo y sabiendo aun que la persona es cantante, Obvia­mente el tema ayu­da quizás la volvió mediática porque si no Nataniel saldría a decirle que ella lo descubrió.

TAMBIÉN LEE