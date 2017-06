Korina en compás de espera

Ahora que venció el plazo de su carnet que le daba la condición de refugiada en el Perú, Korina Rivadeneira se encontraría cruzando los dedos para permanecer en el país. Mientras que la Policía de Extranjería estaría solicitando que se ejecute la orden de expulsión sin retorno de la venezolana.

Sin embargo el abogado de la integrante de ‘Esto es guerra’, Humberto Abanto, dijo que la policía de Migraciones ni Extranjería no pueden sacarla del país, porque el caso está judicializado pues tiene una demanda que le entabló la municipalidad de Huaral.

“Hay una Acción de Amparo en curso, una investigación preliminar abierta en Huaral y la Ley impide que la saquen del país”, explicó Abanto que adelantó que pedirán una ampliación del carnet como refugiada en vista que ya se venció.

“El carné ya venció pero se va renovar, además este documento no le da la protección, sino es la solicitud y mientras no se defina no pueden sacarla. Y si la sacan la regreso”, acotó.