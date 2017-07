¡Korina, entrégate!

No van a parar en su búsqueda. En conferencia de prensa, el jefe de la División de Extranjería, Miguel Peric, recomendó a Korina Rivadeneira que se ponga a derecho luego que confirmara con un video que decidió quedarse en la clandestinidad, tras la cancelación de su residencia por haber falseado documentos.

“Nosotros le recomendamos a Korina Rivadeneira que se ponga a derecho, que no agrave su situación cumpliendo con el mandato de la autoridad competente”, manifestó Peric.

El coronel, añadió que ellos cumplirán con el mandato y que la integrante de ‘Esto es guerra’ debe de salir por alguna de las fronteras del Perú. “Ella tiene una orden de salida obligatoria. Ella debe abandonar el territorio nacional”, precisó.

El programa ‘Cuéntamelo todo’ emitió unas imágenes en las que se observa el momento en que extranjería llegó hasta las viviendas de la veneca en Miraflores, Surco y Chorrillos, para ser expulsada del país.

La División de Extranjería y Seguridad del Estado de la PNP señaló que en mayo de 2014, Korina tramitó su carné de extranjería ante la Superintendencia Nacional de Migraciones y, posterior a ello, se detectaron algunas inconsistencias en la documentación de la modelo venezolana. “A raíz de eso la Superintendencia Nacional de Migraciones, luego de la evaluación de un proceso regular, emite una resolución mediante la cual aplica una sanción. Al mismo tiempo emite la orden de salida mediante la cual hace la cancelación de su residencia en el Perú”, agregó.

SEGUIRÁ ESCONDIDA

Katty Cachay, abogada de la venezolana, comentó que no se entregará a las autoridades, pues esperan que se admita una medida cautelar. “Nosotros le hemos recomendado que muestre resistencia de orden de salida, no se va a poner a disposición de las autoridades. Estamos esperando que se admita una medida cautelar que se presentó el pasado 14 de junio, para que extranjería no la esté buscando (para deportarla) y ella pueda seguir con sus actividades. El proceso que se lleva en paralelo es la demanda de amparo que se ha interpuesto por los derechos constitucionales de Korina”, comentó la defensa de la chica reality.

Cachay explicó que si la venezolana es expulsada de nuestro país, no podrá regresar nunca más. “Korina tiene un impedimento indefinido, eso quiere decir que no puede volver al Perú”, acotó.

La abogada de Korina agregó que el estado emocional de su representada no es nada bueno y pidió un pronunciamiento a la ministra de la Mujer, Ana María Romero-Lozada. “Korina no se encuentra muy bien, y no hay un solo pronunciamiento de la ministra de la Mujer”, aseveró.

“ESTOY MUY ASUSTADA”

La noche del último lunes, el programa ‘Beto a saber’ emitió un video de Korina desde la clandestinidad, donde con lágrimas en los ojos y con el rostro demacrado, la venezolana comentó que teme a ser expulsada de nuestro país.

“La Policía me está buscando en este momento, cosa que me tiene muy mal y muy asustada, pero quiero que sepan que yo no he hecho nada malo y que no merezco lo que me está pasando”, dijo Korina.

SE DESPIDEN DE KORINA

A través de Twitter crearon el hashtag #ByeByeKorina que se volvió tendencia, donde manifestaban su deseo de expulsión de la modelo. Quien mostró su desacuerdo fue la actriz, Andrea Luna: “#ByeByekorina que significa este hashtag? como pueden burlarse así del sufrimiento de una persona?”, escribió.

¿TIENE CORONA?

Ayer, de manera sorpresiva, el Poder Judicial decidió cambiar el juzgado que resolverá la acción de amparo presentada por la defensa de la modelo. El amparo fue admitido por el magistrado Fidel Torres Tasso, del Noveno Juzgado Constitucional de Lima. Ahora el caso será visto por el Sexto Juzgado, que dirige el magistrado César de la Cruz Tipián.