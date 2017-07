Korina fugitiva

Korina Rivadeneira se aferra a la idea de no abandonar nuestro país y hasta el momento no da la cara, pese a que la Superintendencia Nacional de Migraciones canceló su residencia y ya está siendo buscada por la Policía de Extranjería.

Por ello, la venezolana se juega su última carta y presentó una acción de amparo para evitar su expulsión definitiva, tras la desestimación del habeas corpus por ser dos figuras iguales; ante ello el Poder Judicial aceptó la desestimación del habeas corpus y la guerrera se queda solo con el amparo. Según la defensa de Korina, este recurso de amparo fue admitido a trámite por el Noveno Juzgado Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Además, esta apelación también fue notificada Migraciones y la División de Extranjería de la Policía Nacional. “Tenemos en conocimiento que la superintendencia de migraciones está tratando de expulsar a Korina a través de extranjería”, explicó Katty Cachay, miembro del bufete de abogados que contrató la esposa de Mario Hart.

“Migraciones está actuando en abuso de su poder, sabe que tenemos una demanda de amparo admitida, y ya ha contestado a través del procurador del Ministerio del Interior. En efecto Migraciones quiere ejecutar y nosotros estamos a la espera del amparo para saber qué nos va a ordenar el juez. Finalmente, tenemos un precedente en cual se ha indicado que la ley implicada a Korina vulnera sus derechos constitucionales, pero Migraciones pretende desconocer el fallo del tribunal Constitucional”, explicó la letrada a ‘RPP’ sobre el objetivo de este amparo.

El abogado Walter Chinchay conversó con Karibeña y aseguró que la expulsión de Korina se tiene que dar en las próximas horas y ni su acción de amparo la podría salvar ya que la resolución saldría en un mes; mientras tanto, su orden de abandono del país sigue con efecto.

“Cualquier acción legal que ella plantee, así sea acción de amparo o habeas corpus mientras no sea admitida a trámite, dentro del proceso de amparo, y no tenga una resolución que suspende la orden de salida, ella deberá irse del Perú, sí o sí”, expresó el especialista, tras asegurar que la policía de extranjería lo único que debe hacer es buscarla en su casa y trasladarla hasta el aeropuerto.

SIN EFECTO

Para Chinchay, que Korina apele a la Defensoría del Pueblo por vulneración a sus derechos, no tendría ningún efecto. “No tiene injerencia, existen otras autoridades, la Superintendencia de Migraciones, Ministerio de Relaciones Exteriores que ya dijeron no. No puede intervenir, la Defensoría del Pueblo, cuando está acreditado que nadie le ha vulnerado su derecho a la defensa. Migraciones ha revisado su caso, al declararlo consecuentemente infundado debe irse del Perú”.

MATRIMONIO

Una de las defensas que plantea Korina, es su matrimonio con un peruano, Mario Hart; sin embargo, esto tampoco la salvaría ya que registro nupcial se dio tras el vencimiento de su visa como turista. “Si uno se casa con visa de turismo, cambia a visa de residente y del mismo modo su situación migratoria. El hecho que esté casada con un peruano o tenga hijos después de (expiración de su visa), no tiene valor legal. Debió ser antes de que salga la orden de expulsión”.

SE HACE HUMO

Lo que estaría esperando extranjería es ubicar el paradero de Korina Rivadeneira, y es que desde el último viernes no da señales en su domicilio, por lo que estaría escondida. Incluso, no asistió al programa de ‘Esto es guerra’ por lo que incurriría en otro delito que sería la resistencia a la autoridad y el procurador podría denunciarla. Con su expulsión queda sentada como sanción los 15 años para poder retornar al país.

DATO

“No era la misma persona de siempre, estaba cabizbajo, ahí lo vi hablando con su celular. Con las justas me saludó levantando su mano”, contó ‘Tomate’ Barraza sobre Mario Hart.

“Respira, Korina, el Perú desea que te quedes y que todo esté dentro de las normativas”, fueron las palabras de apoyo de Rebeca Escribens.