Korina llora por situación migratoria

El último fin de semana, Korina Rivadeneira tuvo frente a frente a uno de sus mayores críticos de la pantalla chica. Kurt Villavicencio llegó hasta la ‘chutana’, donde la veneca participaba del rally junto a su esposo, Mario Hart, y donde derramó lágrimas cuando el popular ‘Metiche’ le aclaró que no tenía nada en contra de la guerrera, recordándole su situación migratoria.

“Yo en ningún momento he querido que te boten del país, ni que te quedes sin trabajo. Lo que sí yo he dicho es por qué dieron una dirección en Huaral si ella no vivía ahí. En este momento no te lo voy a encarar porque sé que ha sido un mes difícil para ti”, dijo ‘Metiche’ a Korina.

Ante esto, Korina no se quedó callada y le respondió a Kurt mientras se secaba las lágrimas. “Me encantaría decirte muchas cosas, pero te lo diré en privado porque en realidad no puedo dar declaraciones por mi canal. Pero yo no tengo ningún problema de hablar contigo, ni siquiera tengo algo contra ti. Solo eso”, precisó Rivadeneira.

SOY FELIZ CON MARIO

En otro momento de la entrevista, le preguntan a la modelo si es feliz en su relación con Mario Hart tras la serie de cuestionamientos que se han dado tras la boda civil en Huaral. “Soy demasiado feliz”, dijo la extranjera. “Estoy muy feliz y me da mucha tristeza todo lo que se dice, pero…”, añadió la venezolana.