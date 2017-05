Korina pidió a Mario que le regale un auto y él reaccionó así

En la última emisión del programa en Digital TV de Mario Hart, su esposa Korina Rivadeneira estuvo de invitada, y en plena emisión la venezolana soltó un comentario que no habría sido del agrado del piloto.

La veneca le pidió a Hart un Porsche por regalo de bodas, la reacción de Mario no se hizo esperar. “Yo creo que puedo reclamar por qué mi esposo no me ha regalado un porsche”, sentenció Korina.

Al comienzo se notó la molestia del piloto al indicar que recién iban una semana de casados, pero con el transcurso del tiempo trató de tomarlo deportivamente.