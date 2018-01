“¡ME EQUIVOQUÉ!”. Korina reconoce su error

Korina Rivadeneira habló sobre todo lo que vivió los tres meses que estuvo en la clandestinidad tras la orden de expulsión obligatoria que determinó Migraciones. La esposa de Mario Hart aceptó que trabajó en el Perú turista, pero que lo hizo por sobrevivir.

“Yo no he hecho nada malo. Mi único error fue a los 17, cuando vine a Perú y trabajé. Sí, me equivoqué, pero como muchos que vienen al país y necesitan sobrevivir. Para documentarte necesitas al menos S/ 500. Yo llegué con 200 dólares y no medí la magnitud de lo que hacía”, dijo en una entrevista.

Además, la venezolana afirmó que su problema fue culpa de las autoridades: “Tres meses (estuve en la clandestinidad) y perdí todo lo que había construido en años. Fue innecesario y por un error de ellos (Migraciones)”.