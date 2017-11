Korina Rivadeneira calla a detractores

Tras la polémica fotografía que se tomó Korina Rivadeneira con una anciana en Puno, la venezolana salió al frente y le respondió a sus detractores.

“A la señora la conocí porque estaba con unos corderitos hacía rato (dando de comer, anclándolos a la tierra, etc), me acerqué, comencé a acariciar a los corderitos, me tomé fotos. Para poder usar su baño debía pagarle (por eso las moneditas). Y por cierto, la señora de la foto estaba feliz porque compartí mi comida con ella y eso nadie me lo puede criticar”, escribió Korina a través de Instagram dejando en claro su posición.