Korina Rivadeneira: “¡Deberían buscar a violadores y terroristas!”

La venezolana Korina Rivadeneira continúa pronunciándose desde la clandestinidad. Esta vez, mandó un mensaje a las autoridades que la buscan para hacer cumplir con la orden de expulsión que determinó Migraciones.

En una entrevista al programa ‘Beto a Saber’, Korina considera que la Policía está recibiendo mucha presión por parte del titular de Migraciones, Eduardo Sevilla, a fin de que puedan encontrarla.

“La Policía que me busca como locos la verdad yo creo que ellos están haciendo su trabajo, están recibiendo mucha presión de Sevilla y buscan como locos a una persona que han juzgado mal. Deberían buscar a terroristas, a violadores y yo no soy ninguna de esos”, manifestó.

Amor por Mario

La modelo confesó que en muchas oportunidades estuvo muy cerca de irse del Perú por sus problemas migratorios, pero decidió quedarse por el amor que siente por Mario Hart. “Yo me iba a ir un día y esa misma noche nos quedamos toda la noche llorando, Mario lloraba muchísimo y nos miramos y dijimos ‘no podemos’. ‘No puedo dejarte’, me dijo y yo le dije ‘no me puedo ir’ porque estábamos muy enamorados”, relató.