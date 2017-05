¿Korina Rivadeneira ya no está en “Esto es Guerra”?, Gerente de América dijo todo esto

Ante las diversas especulaciones sobre la posible salida de Korina Rivadeniera de “Esto es Guerra”, el gerente general de América Televisión, Eric Jurgensen, salió al frente para lamentar la situación de la veneca.

A la vez, aclaró que Korina no era una trabajadora del canal, sólo de productora ‘Pro TV’. “Lamento lo que está viviendo, es una tristeza todo esto. Ese es un tema personal donde el canal no se puede meter ni opinar porque son temas personales”, señaló Eric.

“No es empleada nuestra, no es de América, sino de Pro TV, y no hemos iniciado ninguna investigación. No sabemos cuál será el final de todo esto, pero mientras pueda trabajar, seguro que lo seguirá haciendo”, finalizó.