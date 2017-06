Korina sobre Krayg: “No tenía por qué votar por mí”

No se quedó callado. Krayg Peña habló sobre su decisión de eliminar a Korina Rivadeneira de ‘Esto es guerra’ y salvar a Micheille Soifer. “Si tengo alguien a quien darle explicaciones por mi voto es a mi capitán y a mi equipo, a ellos (Mario Hart y Korina Rivadeneira) no. No tiene por qué meterse en mi decisión”, añadió Krayg.

Por su parte, Korina dijo que no se molestó con la decisión de su expareja. “No, porque es una decisión de equipo y lo entiendo totalmente. Él (Krayg Peña) no tenía por qué votar por mí. Esto es una competencia y hay que aceptar y respetar a los capitanes”, declaró Korina.