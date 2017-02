Korina sobre Mario: “Es posible que seamos enamorados”

No puede ocultar sus sentimientos. Korina Rivade­neira contó a las cáma­ras de ‘Estás en todas’ que existe la posibilidad de iniciar un romance con Mario Hart, pese al cargamontón mediático que la pareja ha atrave­sado desde que comen­zaron a salir juntos.

“Me llevo muy bien con él y lo más seguro es que puede ser que seamos enamorados. Lo que pasa es que soy yo la que no quiere equivo­carse, han sido muchos años, todavía necesito aprender, conocer a la persona, conocerlo bien a fondo”, declaró la venezolana.

Asimismo, la guerrera contó que lamenta los comentarios de sus de­tractores. “Muchas veces no les doy importancia pero como sé que le afecta a mi mami, sí me entristece mucho por­que la gente se la agarra conmigo también”, agregó la modelo.

“NO REGRESARÍA CON LESLIE SHAW”

Por su parte, Mario Hart al ser consultado sobre “¿Con cuál de tus ex (Alejandra Baigo­rria, Claudia Ramírez o Leslie Shaw) no retoma­rías una relación?”, el guerrero contestó: “No retomaría con Leslie Shaw es por todas las cosas que han ocurrido últimamente y no me interesa hablar nada de ella”, acotó el piloto.

