¿Korina y Mario serán papás?

Korina Rivadeneira lleva casi un mes en la clandestinidad, evi­tando así que se cumpla con un mandato de expulsión, que para ella sería injusto y arbitrario. Ahora su suegra, Maribel del Águila, madre de Mario Hart, salió en defensa de la parejita y hasta deslizó que la venezolana podría estar embarazada.

Durante una entre­vista, la proge­nitora del piloto habló de más y dejó entrever que podría convertirse en abuela muy pronto. Todo empezó cuando doña Maribel expli­có que a Mario le gustan mucho los niños y que a ella le gustaría ver a sus nie­tos correr por su casa. Él toda la vida ha querido tener sus hijos y le en­cantan los niños. Es más… No, mejor no decimos nada. No, jajaja. No han encargado. Al menos que yo sepa”, dijo a ‘Día D’ muy nerviosa, para luego deslizar una sonrisa cómplice.

Sin embargo, cuando el repor­tero intentó indagar más en el tema, esta solo atinó a mover sus manos, en señal de guardar silencio, para luego asegurar que si el matri­monio de los guerreros no estuviese basado en amor, jamás se hubie­ra prestado para una farsa.

Cabe resaltar que no es la primera vez que se especula sobre un posible embarazo de Korina Rivadeneira. Y es que luego de su matrimonio, las cámaras de televisión captaron a la modelo portando un folder de una conocida clínica ginecológi­ca. Esto sucedió cuando asistió a la Municipalidad de Huaral tras su matrimonio con Hart.