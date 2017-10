Korina ya quiere trabajar

Mario Hart se mostró indignado, por la inacción de la Superintendencia Nacional de Migraciones para otorgar el carnet de extranjería a su esposa, Korina Rivadeneira, ya que la modelo venezolana no puede disfrutar completamente de su libertad. “Estamos a la espera que Migraciones cumpla con la cláusula para que Korina retome con su vida de antes. Todavía no se da pero esperemos que no demore mucho porque es una cláusula que se tiene que cumplir”, indicó el reguetonero.

Asimismo, art negó que Korina Rivadeneira tenga una propuesta para volver a la televisión o al reality ‘Esto es guerra’. “No tiene propuesta concreta para volver a la televisión. Está pensando en dedicarse a la actuación que es lo que le gusta”, dijo.