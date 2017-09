Krayg denunciará a padre de Mario Hart

Empieza la guerra. El chico reality Krayg Peña evalúa tomar acciones legales contra el papá de Mario Hart, pues no ha olvidado aquel mensaje que envió al Superintendente Nacional de Migraciones, Eduardo Sevilla, pidiendo que lo saquen del Perú por, supuestamente, molestar a Korina Rivadeneira.

En una entrevista a ‘Amor Amor Amor’, el modelo venezolano manifestó que es bastante claro las intenciones del papá de Mario Hart para perjudicarlo. Debido a esto, manifestó que el señor fue uno de los factores para que se inicien las investigaciones a los extranjeros.

“La cosa es al revés. Creo que gracias a él, según las cosas que he visto en los mensajes en la TV, casi me botan. No casi me salvan, casi me botan. Esa era su idea por lo menos. Eso se vio en los mensajes y no creo que lo diga yo. Todo el Perú sabe que gracias a él empezó todo esto”, manifestó Krayg Peña.

Incluso, Krayg Peña dijo que ya conversó con su abogado para que lo asesore sobre qué acción seguir. “En este tema, mi abogado ya me está diciendo qué es lo mejor que yo puedo hacer. Si tomar acciones legales en su contra. No por tratar, por perjudicarme. Porque eso no es tratar, eso sí es perjudicarme totalmente. Voy a ver qué es lo que voy a hacer con él”, declaró.

Finalmente, Krayg Peña dejó en claro que iniciará el proceso legal apenas regularice sus trámites pendientes. “Esos mensajes están demasiado claros. En esos mensajes incluso me dice ‘veneco’, que es como medio despectivo a mi parecer. No sé por qué, pero bueno cada quien tiene lo que merece. Igual hay una cosa que se llama karma y todos lo conocemos. Aparte hay algunas acciones legales que se pueden tomar. Así que estoy analizando eso. Eso será después que resuelva mis papeles. Por ahora estoy tranquilo, estoy por la vía legal”, puntualizó Krayg Peña.