Krayg Peña a Mario Hart: “Siéntate a esperar tu karma”

El guerrero Krayg Peña dejó en claro que poco o nada le interesa el camino que tome Mario Hart. “No me interesa, no me suma, me da igual. No, no me incomoda, solo que no me interesa. No tengo por qué (hablar con Mario Hart)”, dijo elvenezolano tras la última aparición del popular ‘chato’ en ‘Esto es Guerra’.

Tras asegurar que no le guarda rencor, luego de enterarse que el papá del piloto buscó perjudicar su situación migratoria, Krayg aclaró que en esta vida todo se paga. “Las cosas que uno hace, simplemente solo tienes que esperar la vuelta. Si haces las cosas bien, tienes que estar tranquilo, si haces las cosas mal, siéntate a esperar tu karma. Es cosa de tiempo. No tengo que hacer nada, solo estar tranquilo y sabiendo lo que hice”, afirmó.