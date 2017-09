¡Krayg Peña felicita a Korina!

El modelo Krayg Peña tam­bién estuvo en el mismo evento que su expareja Korina Rivadeneira y aunque no se la cruzó, asegu­ró que le desea todo lo mejor, ahora que puede dis­frutar de su ‘libertad’. “No le deseo el mal a nadie y sea Korina u otra persona, espero que le salga bien las cosas. Yo espero que le vaya bien a todo el mun­do”, dijo el también chico de reality.

Sobre su ausencia en ‘Esto es guerra’, aclaró que fue una decisión de la producción y no por sus problemas migratorios. “No sé la razón, pero no es por temas de papeles ¿Cuándo regreso? Aún no sé”, dijo.

Asimismo, comentó que los papeles que presen­tó ante migraciones “van avanzando positivamen­te”. “Espero que todo siga igual y resulte bien las cosas”, enfatizó.