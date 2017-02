Krayg Peña: “Fue incómodo ver a Mario Hart sorprendiendo a Korina por ‘San Valentín’”

En la última emisión de ‘Esto es Guerra’, algunos de los participantes sorprendieron a sus bellas amadas por el día de ‘San Valentín’. Uno de ellos fue el gran Mario Hart, quien no dudó en darle un hermoso detalle a la bella Korina Rivadeneira.

Sin embargo, esta gran muestra amor habría afectado al “guerrero” Krayg Peña, pues en una entrevista para ‘América Espectáculos’, consideró que fue un momento incómodo ver a su ex pareja feliz a lado de otro hombre.

“Fue un momento no tanto como incómodo, sino raro. Es raro ver a la persona con la que estuviste un tiempo recibiendo una sorpresa de otra persona. Son cosas que se superan. Ahorita no duele. Sí es un poco incómodo, pero son cosas que sabía que iban a pasar. Me siento súper fuerte y enfocado en lo que quiero”, sostuvo Krayg.

