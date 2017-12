Krayg Peña no olvida la ‘mala jugada’ de Mario Hart

No olvida. El venezolano Krayg Peña fue eliminado del reality ‘Esto es guerra’, sin embargo antes de sus despedida recordó los duros momentos que este año le tocaron vivir y más ante la posibilidad ser expulsado del Perú, tras el pedido que le hizo el padre de Mario Hart al Superintendente de Migraciones, Eduardo Sevilla.

“Ha sido un año súper fuerte donde me pasaron cosas complicadas. El momento más complicado fue cuando me tenía que ir de Perú sin posibilidad de volver después de cinco años. Por suerte logré solucionar las cosas, quisieron hacerme daño pero no lo lograron más bien terminaron haciéndose daño a ellos mismos”, refirió el ex de Korina Rivadeneira en clara alusión al piloto y su familia.

“Aparte la gente ya no los quiere, o bueno, no lo quieren. Esas son las consecuencias de los actos, por eso hay que actuar bien. Gracias a la gente de la calle que siempre se identifica conmigo”, indicó el guerrero acotando que el tiempo que estuvo fuera de la pantalla no tenía ni un sol para movilizarse pero fueron sus amigos, como Nicola Porcella, André Castañeda, Facundo Gonzales, quienes lo apoyaron.

“Estuvo fuerte, estoy agradecido con el programa y con Perú en este año de locura que tuve… Gracias a Perú no solo de mi parte sino de todos los venezolanos que están aquí y los están apoyando”, destacó el veneco que señaló que el 2018 será su último año en nuestro país pues tiene pensando emigrar a otros lares con nuevos proyectos.

Dato: Aseguró que sigue soltero y que por ahora se tomará unas buenas vacaciones, lamentablemente no puede viajar a su país a visitar a su familia por los comentarios que hizo contra el régimen de Nicolás Maduro.