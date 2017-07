Krayg Peña sobre amenaza a Superintendente: ‘‘No me sorprende’’

El venezolano Krayg Peña se pronunció luego de enterarse que el padre de Mario Hart habría sido quien mandó a Eduardo Sevilla, Superintendente Nacional de Migraciones, una serie de mensajes en el que pedía que lo inves­tiguen y saquen del país por “perturbar a la novia (Korina Rivadeneira) de mi hijo”.

“La gente sola sacará sus conclusiones y se dará cuenta de la intención. No sabría qué decir, me parece demasiado bajo hacer algo así, nunca lo haría. Pero, cada quien que tome sus decisiones y asuma las consecuencias”, dijo Peña a América Espectáculos y acotó que ya sospecha­ba de las intenciones del piloto.

“No es algo que me sorprende. No tengo resentimiento hacia nadie. De lo que das, vas a recibir. Que la gen­te se rectifique. No es nada bonito ir por ahí haciéndole daño a otras personas”, indicó el venezolano.

Lamentó lo ocurrido con Mario y su padre pues en su caso jamás actuaría con maldad. “Todo el mundo sabe que no somos amigos, pero una cosa es no ser amigos y otra desearle el mal. Son cosas diferentes. Hacer­le daño a una persona no es parte de mi forma de ser”, añadió Krayg que espera regularizar su situación migratoria.

“Mi situación está en trámite. Estoy buscando la vía legal estas cosas que no han estado bien manejadas de parte del gobierno”, explicó Krayg.

Mientras Korina sigue en la clandestinidad, su expareja retomó su trabajo hace unos días en ‘Esto es guerra’ y pronto las autoridades le darán respuesta para quedarse en el Perú.