Krayg Peña y Mario Hart se pelean en vivo y Korina reaccionó así

Este último jueves, se encendió el set de “Esto es Guerra” con el enfrentamiento entre Mario Hart y Krayg Peña. A pesar de la intervención de la producción los chicos perdieron los papeles y casi se van a las manos.

Sin embargo, quien salió afectada por todo este problema fue la bella Korina Rivadeneira, quien rompió en llanto y culpó a su ex pareja, Krayg por buscar que Mario se descontrole con sus bajos calificativos.

“Todos los días estuvo aquí provocando y provocando, incluso hablando mal de mí en otros canales […] A mí también me molesta y me provoca decirle qué te pasa, quédate tranquilo, por qué no sigues tu vida y ya”, señaló Korina.