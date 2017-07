Krayg se aferra

El venezolano Krayg Peña aseguró que intentará solucionar su situación en el Perú en vista que su permanencia se en­cuentra en stand bye luego que Migracio­nes rechazó el pedido de reconsiderar su situación legal en el país y en cualquier momento podrían deportarlo. “Espero utilizar todos mis recursos legales y si en algún momento me tengo que ir, me iré haciendo lo mejor que puedo”, dijo el guerrero..

Luego de la detención que vivió su amigo Eyal Berkover, el integrante de ‘Esto es gue­rra’ lamentó lo sucedido y pidió no especular el estado de sus trámites. “Hay que recordar que cada tema es aparte y tiene un proceso diferente. Cada uno llegó a diferente fecha y ha hecho diferentes cosas con sus papeles. Ahora estoy bien, haciendo las cosas lo me­jor posible, de la manera legal y esperando tener una mejor respuesta”, declaró.

“Es algo triste lo que le pasó a Eyal, que nadie debería alegrarse del mal aje­no. Espero que todo se resuelva de la mejor manera, por la ley y sin abusos. Es lamentable”, expresó el ex de Korina Rivadeneira, quien actualmente está en la clandestinidad por la misma situación.

El venezolano dijo que considera que se tiene poca información so­bre la situación legal de sus demás compañeros.“Las personas que están implicadas no pue­den hablar, entonces no pueden defenderse y decir lo que está pasando. No se sabe la verdad porque es un proceso legal que no se puede hablar”, finali­zó. Trascendió que en agos­to las autoridades decidi­rías si lo deportan o no.