Krayg y Alejandra dijeron esto tras el matrimonio de Mario y Korina

Krayg Peña, quien tuvo cuatro años de relación con su paisana, dejó entrever que este nuevo escándalo de la pareja acabará mal. “ No me sorprende casi nada de ellos. Es una relación que empezó de forma rara, mediática y conflictiva por un tema o por otro y se suma esta boda. Es una una sombra que van a cargar, es algo que no se van poder sacar en mucho tiempo“, dijo el también venezolano.

Alejandra Baigorria, quien sostuvo una extensa relación con el piloto, contó que felicitó a la pareja personalmente. “Les deseo lo mejor, personalmente me acerqué a cada uno de ellos, a Korina y a Mario, y los abracé”.