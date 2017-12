Kurt Villavicencio sigue sin chamba

El periodista Kurt Villavicencio negó que esté en coqueteos con América Televisión luego de presentarse ayer en el set de ‘En boca de todos’. “Me invitaron como jurado de una secuencia, no es que vaya a trabajar con ellos. ¿Si me propusieron ser parte del programa? No, nada, acabó el espacio, me despedí de los chicos y me dijeron de repente te vemos en otra oportunidad”, comentó el expanelista de ‘Cuéntamelo todo’.

De otro lado, comentó que el último jueves fue liquidado de ATV y que desde entonces no ha recibido alguna propuesta de trabajo. “Todavía no tengo nada, pero me gustaría seguir trabajando en lo mío, el espectáculo y entretenimiento”, remarcó.