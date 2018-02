Kurt Villavicencio: “Tenía miedo al rechazo de la gente”

Por: Verónica Rondón

Fotos: Carlos Guerrero

A sus 44 años de edad Kurt Villavicencio es consiente que ha cometido excesos en más de una vez con las juergas, a pesar de ello dice que no tiene problemas con el alcohol. Sin embargo, el popular ‘Metiche’ lamenta que su madre, la única mujer que no lo sepultaría con las críticas, no esté bien de salud para que lo pueda aconsejar, debido al mal del Parkinson que la aqueja.

-Después de un mes de haber sido el centro de la noticia con las imágenes que vimos en Colán ¿Cómo te encuentras?

Más tranquilo, este es el segundo día que salgo sólo a la calle, porque antes lo hacía con mi hermana. Tenía miedo al rechazo de la gente, a los murmuros, el qué dirán. Ya no confío en nadie. Lo que viví me dejó en shock. Yo no salía de mi casa por temor a la gente. Tengo un pequeño flashback en una de las cantinas de Colán y que el sol me caía en la cara, después lo que me acuerdo es haber caminado con gente pero nada más.

-¿Piensas pedir ayuda profesional para recuperarte de este mal momento?

No lo descarto, he tenido pesadillas, no podía dormir, no quiero salir a reuniones, he recibido mensajes muy homofóbicos, la verdad es que me está costando salir a la calle y felizmente mi familia me ha brindado todo su apoyo.

-¿Pero no es la primera que esto sucede?

Sí, pero la vez pasada si me acordaba de toda mi borrachera. Esta vez no, yo soy consciente que he sido un poco irresponsable pero no tengo problemas con el alcohol como para borrar caset.

-¿Qué enfermedad padece tu madre?

Ella sufre del mal de Parkinson. Y esta enfermedad te carcome las neuronas, ella era una mujer muy activa, se desarrollaba como abogada. Ahora está en una cama clínica, no puede hablar porque tiene rigidez y le dan la comida licuada.

-¿Extrañas las palabras de aliento o consejos que ella te daba?

Si (se le caen unas lágrimas). Cuando yo tenía 11 años y estaba en 6to grado le digo a mi mamá que quiero estudiar comunicaciones, y ella me dijo que no tenía ningún contacto en canales como para ayudarme, pero siempre me apoyó. Ahora, con lo que me pasó en Colán me hubiera gustado que mi mamá esté bien para que me de ese apoyo, el llorar con ella, contarle mis cosas, pero no puedo. No me imagino que pasará cuando mi mamá ya no esté con nosotros.

Dato:

Kurt está en conversaciones con Cable Perú canal 6 UTV para su regresó a la pantalla chica con ‘Rápidos y graciosos’, donde tendría la secuencia de farándula Rápida y chismosa, que se emitiría los sábados.