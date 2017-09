La amenazaron de muerte

Tras salir al frente a revelar los mensajes y llamadas que Robert Muñoz, el cantante de cumbia de la banda ‘Clavito y su Chela’ le seguía haciendo con propuestas indecentes, Pilar Astucuri ahora denunció que la quieren silenciar, pues ha recibido amenazas de muerte. “Pilar, no te metas con Marcos… Te vamos a sacar la con…. Te vamos a matar”, se escucha en los audios mostrados por la expareja de ‘Clavito’, quien se mostró muy afectada.

Pilar Astucuri no pudo contener más las lágrimas y pidió ayuda, pues teme por la vida de su familia. “Sí quieren silenciarme, lo han conseguido. Ya basta. Ya no más y no me interesa más hablar. Esto se está saliendo de las ramas. Yo solo salí a decir la verdad. Yo solo mostré los mensaje”, indicó la ex cantante entre lágrimas durante una entrevista en el programa de ‘Espectáculos’. La llamada anónima la recibió el lunes por la tarde.

Además, recordó que la cantante Greis Laura, expareja de ‘Clavito’, murió de una manera extraña. “Yo tengo mucho miedo de lo que pueda pasar, pero la muerte de Greis ha dejado cabos sueltos. No quiero seguir hablando más”, comentó Pilar Astucuri, quien dijo que tomará las medidas necesarias ante las autoridades por el bien de su familia.