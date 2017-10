Rosángela Espinoza: “No me peleo por ningún hombre”

La modelo Rosángela Espinoza cansada de su último enfrentamiento con la salsera Yahaira Plasencia en Esto Es Guerra, salió al frente para hablar fuerte y claro sobre los motivos de su rivalidad con la ‘reina del totó’.

La conocida ‘chica selfie’ desmintió toda versión que la relacionaban con Jefferson Farfán. “Yo no me peleo por ningún hombre, solo lo haría por mi familia, que es lo más importante para mí. No quiero que me involucren con Jefferson ni con otro futbolista porque no lo conozco”, señaló para El Popular.

Así mismo afirmó que la cantante salsera le tiene envidia desde que Rosángela ganó la final de El Gran Show. “Recuerdo que desde que gané, ella ya empezaba a mirarme mal. Ahora que estuvimos en Esto es guerra la enemistad fue creciendo. Incluso en algún momento me golpeó durante uno de los juegos, por eso le reclamé para que no lo volviera a hacer”, indicó.