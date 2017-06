La ‘Chica selfie’ se defiende

Rosángela Espinoza desea poner fin a todo el escándalo que se desató tras el rumor sobre su romance con el futbolista peruano, Carlos Zambrano, también tuvo duros calificativos contra él. “En realidad, indignación por esa clase de personas… El público que saque sus propias conclusiones. Llegar a ese límite creo que ya te das cuenta el nivel de educación que puede tener y el respeto a las mujeres que tiene”, dijo la popular ‘Chica selfie’ que no dudó en lanzarle una advertencia.

“El mundo es redondo y todo da vueltas. El mundo es como un restaurante, nadie se va sin pagar. Yo me siento tranquila porque sé lo que valgo y no me afecta para nada. Si los otros son los afectados no es mi problema. La que está mal es mi mamá, la familia siempre es la más afectada pero yo no mentí y estoy tranquila”, destacó ‘Rous’ en ‘Estás en todas’.