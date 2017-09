¡La ‘china’ se queda en Latina!

La ‘chinita’ Jazmín Pinedo comentó que está por cumplir dos años en la conducción de ‘Espectáculos’ y aseguró que sigue firme en Latina. “Yo tengo un contrato por varios años con Latina. Ya voy a cumplir dos años más o menos en el programa, y me siento bien, tranquila, hay personas que me quieren y otras que no, vivo con eso y ya me acostumbré (risas)”, afirmó.

De otro lado, comentó que le gustaría actuar en el extranjero. “Soy mente positiva y eso me gustaría, de hecho ya he tenido acercamientos en Colombia para proyectos que no se pudieron dar por el tiempo, pero hemos ido hace poco a grabar un comercial y podría ser un paso para que me vean en otros países”, precisó Pinedo, quien está como vocera de la colecta pública de la Liga Contra el Cáncer que se llevará a cabo hoy y mañana.