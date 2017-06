La del rico vacilón envió este emotivo saludo a todos los papitos papilloneros

Este último domingo se festejó el Día del Padre, y los chicos de Orquesta Papillón, emocionaron a todos los papitos papilloneros con un emotivo mensaje a través de sus redes sociales.

“Hoy no es un día cualquiera. Hoy celebramos el “Día del Padre”, y nos toca festejar con ellos. Felicidades a todos y que se diviertan mucho bailando la música Papillonera.”, publicó la del rico vacilón.

Pero todo no quedó ahí pues, para seguir celebrando al ser que no enseñó a pelotear o peinarnos cuando no estaba mamá. Los chicos realizaron un gran evento en Barranca, lugar donde todos sus fans corearon los éxitos papilloneros.

PRODUCTOR GENERAL: EDUARDO CAPUÑAY