¡La encantadora Kiara Lozano! Conoce un poco más de la cantante

La bella cantante de Corazón Serrano, Kiara Lozano, se ha convertido en una de las favoritas del público. Desde que ingresó al grupo en setiembre de 2021, ha conquistado con sus canciones como ‘Mix Zúmbalo’ y ‘Heridas de Amor’.

¡Desde Tarapoto, llega Kiara Lozano!

La artista Kiara Lozano es oriunda de Tarapoto y le encanta bailar canciones de la selva cada vez que puede. Se muestra siempre alegre y se ha acoplado al grupo por completo, pero con quien comparte más amistad y graba videos es Lesly Águila. Ambas siempre hacen reír con sus ocurrencias a sus seguidores cada vez que pueden.

Un dato que muy pocos fanáticos sabían, es que la encantadora vocalista de la agrupación de cumbia, no puede tomar alcohol debido a una alergia. “Yo no sabía que existía tal cosa, pero sí existe y yo fui una de esas afortunadas. Pero claro que tomo (alcohol) de vez en cuando. Al año tomaré unas 5 veces al año, porque más no puedo, termino amaneciendo en una clínica”, comenta.

Otro dato que siempre lo quita a los cuatro vientos, es que quiere estar siempre soltera. Hace poco, se corrió el rumor que Kiara Lozano estaría en salidas con el cantante masculino de su grupo Edu Baluarte, pero lo descartó totalmente: «Tengo cantidad de mensajes preguntándome sobre esto (en referencia al romance con Edu Baluarte), para lo que tengo que responder: estoy soltera, sin pareja, sin saliente, sin dolores de cabeza, sin nadie que me guste, nada de nada».

Corazón Serrano en el concierto de Fiestas Patrias

Radio Karibeña ha preparado un gran concierto por Fiestas Patrias para el viernes 28 de julio desde las 8pm en el Mega Plaza de Villa el Salvador. Donde gozaremos a lo grande con las chicas de Corazón Serrano, quienes interpretarán sus exitosos temas «Tomando Cerveza», «Mix Zúmbalo», «En qué brazos estará» y «Olvídame».

El ‘Bomboncito de la cumbia’, Deyvis Orosco, también estará presente en el concierto para cantar sus mayores éxitos. El cantante y compositor, Víctor Manuel del Perú, es un artista representativo de huayno en el norte del Perú. Conocido por sus interpretaciones como «Mala Tú», «La Chismosa», «Ironías», «Mix Cajamarca» y «El Aventurero».

Finalmente, un grupo que no puede faltar: Armonía 10, quienes hace poco celebraron sus 51 años de trayectoria musical. Interpretaran sus temas: «Ya Te Olvidé», «Pagarás», «Herido Corazón», «No se puede amar a dos», «Serpiente», «Paloma Herida», entre otros éxitos más.

Ya puedes adquirir tus entradas en la plataforma web de Vaope.com haciendo click aquí. ¡No te pierdas la preventa exclusiva! Celebra Fiestas Patrias con La Karibeña.