¡La Faraona de la Cumbia! Marisol llegó hoy al Súper Show

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

La cantante Marisol es una reconocida artista de cumbia en el Perú que este año cumple 20 años como solista. La ‘Faraona de la cumbia’ llegó hoy al programa del Súper Show para promocionar su gran concierto.

Escucha aquí la radio La Karibeña EN VIVO

¡Llegó al Súper Show!

Marisol se presentó hoy al programa de El Súper Show de La Karibeña conducido por Miguel Moreno, el ‘Pato’ Ovalle y Marco Antonio Ibarra. La cantante de cumbia cuenta sobre el gran concierto que prepara para su 20 aniversario.

«Cada vez que vengo a Radio Karibeña, me siento en casa, me encanta venir. No vengo hace tiempo porque he estado trabajando, hemos estado en giras y ahora a puertas de nuestro 20 aniversario. Estamos full todos los días, coordinando para que quede bien. Porque va hacer un espectáculo muy diferente a lo que estamos acostumbrados», comenta la ‘Faraona de la cumbia’.

La artista añade que están preparando un show como nunca antes visto: «La puesta en escena, las pantallas, el audiovisual, todo lo que va haber es algo que no se ha visto en el Perú con ningún artista actualmente. Lo vamos hacer con mucho amor y cariño para el público que, se merece lo mejor«.

Aclara que no puede dar muchos detalles sobre la puesta en escena y las sorpresas que viene preparando junto a su equipo, pero da algunos detalles impresionantes del escenario: «Es impresionante lo que se viene la verdad, en el escenario hay 200 metros de pantalla con un audiovisual maravilloso, es como estar en el mismo Egipto. Imagínate una impresión en 3D en el escenario, es lo máximo, puesta de bailarines, es maravilloso. Nos estamos preocupándonos y arriesgándonos en hacer algo que nunca se ha hecho en nuestro país».

¡20 años cantando juntos!

El próximo viernes 28 de julio, se celebrará su 20 aniversario de trayectoria musical de la ‘Faraona de la Cumbia’. La cantante anunció que festejará su aniversario a lo grande con artistas de lujo que la acompañaran este día.

Marisol y su orquesta La Magia del Norte, han presentado su cartelera oficial con la participación de la salsera Daniela Darcourt, la agrupación Son Tentación, el cantante Deyvis Orosco, la criolla Lucía de la Cruz, orquesta Los Claveles de la Cumbia y su compañera Sonia Morales. Además, la artista de cumbia anunció que tendrán más invitados sorpresas para el evento.

No te pierdas este gran concierto por los 20 años de la cantante de cumbia que se llevará a cabo en el Anfiteatro del Parque de la Exposición desde las 6pm. Si quieres adquirir tus entradas, puedes comprarlo en Joinuus.com.

Te puede interesar leer: ¡Enamorada! Susana Alvarado confesó estar flechada de artista coreano

«La soltería es lo máximo«

Marisol siguió en una divertida secuencia con nuestros locutores y le consultaron si usaba la aplicación de Tinder para buscar pareja: «No lo necesito, porque creo que el amor llega solo y sino llega, pues que se puede hacer. Dios lo quiere así porque uno lo va a buscar ¿Para qué? Para que hacerse problemas, la soltería es lo máximo«.

¡Agradece a Radio Karibeña por el apoyo!

La ‘Faraona’ también se tomo un tiempo para agradecer a la radio por el apoyo que siempre le han brindado: «Es la radio que siempre me ha respaldado, siempre me ha dado la mano. La radio que nunca me ha puesto peros, nunca me ha dicho no, siempre me han dicho ‘Ven, aquí están las puertas abiertas’ y siempre me han demostrado con hechos su cariño y su amor, su apoyo y eso se agradece y se valora. Gracias Karibeña».