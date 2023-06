La importancia de la radio para concientizar sobre el uso responsable de los medios de apuestas deportivas

Compartir Facebook

No es ninguna novedad que la popularidad de las plataformas de apuestas deportivas creció notablemente. Así como también hay muchas más oportunidades para poder realizar jugadas combinadas o para predecir resultados en juegos que quizás antes no estaban disponibles. Es por esta razón que cada vez hay más personas que eligen los medios de apuestas digitales por sobre las casas de apuestas tradicionales.

Además, los pagos inmediatos y la facilidad para mover el dinero en las transacciones virtuales hacen que realizar apuestas deportivas sea casi un juego de niños. Incluso fuera de las top casas de apuestas, los sistemas se han ido perfeccionando y mejorando a fin de que los usuarios puedan contar con más facilidades y con más comodidades para realizar algunas jugadas ocasionalmente.

Sin embargo, sumado a todo este fenómeno del crecimiento de las apuestas en las casas en línea, también se dieron algunas conductas problemáticas que pueden conllevar graves adicciones, como la ludopatía. Es por esta razón que resulta fundamental saber cómo reconocer estos patrones peligrosos y cómo evitar incurrir en estas conductas problemáticas. Por lo que, a continuación, te vamos a contar de qué manera puedes aplicar estos consejos a fin de evitar conductas problemáticas.

¿Cuáles son las regulaciones impuestas para las plataformas de apuestas en línea?

Hay determinadas regulaciones y reglas que establecen las leyes de apuestas deportivas. En concreto, estas regulaciones son las siguientes:

Se deben transmitir en tiempo real los datos generados en las transacciones al Mincetur y al Sunat para regular las operaciones.

Los servidores con los cuales operan las páginas pueden estar ubicados dentro o fuera de Perú, pero se debe especificar su ubicación exacta.

Se debe cumplir estrictamente con todos los pagos de los premios a los jugadores, así como también se debe devolver la totalidad de los montos correspondientes a las apuestas anuladas.

No se deben incluir menores de edad en las publicidades de las apuestas deportivas. Además de que tampoco se deben dirigir mensajes virtuales o reales a este sector de la población.

Se debe otorgar una garantía para los jugadores con el Mincetur como respaldo para cumplir las obligaciones y las sanciones que se derivan de la aplicación de la ley.

El dominio web de la página debe contar con la extensión bet.pe para operar correctamente en el país como una página de apuestas oficial.

Las páginas deben renovar su licencia operativa cada 2 años.

Para poder jugar en una página de apuestas deportivas se debe convalidar la identidad, la edad (solo para mayores de 18 años) y la nacionalidad o la calidad migratoria de la persona.

Las personas que estén anotadas en el Registro de Personas Prohibidas a Acceder a Juegos de Casinos y Máquinas Tragamonedas tienen prohibido poder realizar operaciones en estas páginas, debido a que presentan patrones de ludopatía.

La ubicación de las salas de juegos de apuestas deportivas no debe ser cercana a la vía de acceso peatonal de templos o centros de educación en los que se imparta educación básica regular. El perímetro mínimo que no se debe sobrepasar es de 150m en los alrededores.

Teniendo en cuenta estas regulaciones, las páginas de apuestas deportivas pueden ser mucho más seguras y funcionan mucho más eficientemente. Así como también las personas que las usan pueden contar con garantías que protegen su identidad, sus datos privados y, sobre todo, sus derechos como usuarios.

¿Cuál es el rol de los medios en la difusión de estas páginas de apuestas?

En lo que respecta a la radio y a los medios de comunicación, es notable la presencia de publicidades de páginas de apuestas deportivas. Obviamente, como ya lo mencionamos, una condición de la ley es que no se muestren menores y que no estén dirigidas a este sector de la población en particular.

Es por esta razón que se llevan a cabo campañas de concientización sobre los riesgos de realizar apuestas deportivas siendo menor de edad. Así como también se controlan las publicidades para que sean aptas de mostrarse en los medios masivos. Por el momento, estos controles y las campañas de concientización vienen siendo bastante efectivas, por lo que no hay inconvenientes mayores.