La Linares no quiere broncas

La conductora de América Noticias, Verónica Linares, señaló que jamás quiso criticar a Yahaira Plasencia cuando dijo que no tenía físico para las competencias de ‘Esto es guerra’. “Dieron a entender que estaba criticando la presencia de Yahaira Plasencia en ‘Esto es guerra’ y no es así. Lo único que digo es que ella, por los compromisos que tiene, lo más seguro es que no tiene tiempo de poder prepararse y para ese programa necesitas estar metido en el gimnasio”, explicó la periodista.

Asimismo, negó haber criticado a Yahaira y recordó que siempre defendió a la salsera tras los ataques que esta recibía por su relación con el futbolista Jefferson Farfán. En otro momento, Verónica resaltó el talento de Yahaira, a quien considera una artista completa.