¡Un “cacho” más, va a haber”! En los últimos días, el nombre de “Cuto” Guadalupe ha estado en boca de toda la prensa de espectáculos. El programa “Magaly Tv, La Firme” emitió un ampay donde se ve a su entonces pareja, Charlene Castro, saliendo de un hotel en Barranco con un hombre que sería Luis Ticona, según informó la popular “Urraca”.

Tras ello, diversos usuarios en redes sociales mostraron su apoyo para el carismático exfutbolista haciéndole llegar mensajes de aliento. Sin embargo, un grupo de cibernautas no dudó en mofarse de la situación e incluso se animaron a desarrollar una “teoría” que involucra al club Universitario de Deportes.

¿La infidelidad persigue a Universitario?

A lo largo de los años, el fútbol y la farándula, para bien o para mal, se han llevado de la mano. Diversos futbolistas han estado envueltos en escándalos con vedettes, bailarinas, figuras de la televisión, etc. Pero no solo son ellos los protagonistas de los ampays. Las esposas de los jugadores muchas veces han sido noticia gracias a sonados casos de infidelidad. Es por ello que diversos usuarios en redes sociales hicieron un recuento y ubicaron al Puma Carranza, el Gato Cuba y ahora al Cuto Guadalupe como los casos más polémicos.

Lo común en estos jugadores en mención es que los tres tienen su pasado crema. José Luis Carranza hizo toda su carrera deportiva en Universitario, obteniendo 8 títulos en total. Por su parte, Rodrigo Cuba jugó el 2015 y 2016 en tienda merengue, ganando el Apertura del último año. Mientras que, Luis Guadalupe paseó su fútbol en Ate, ganando el torneo peruano en 1998.

De “Puma” a “Venado”

El mes del amor de 2009 fue una completa desilusión para uno de los máximos referentes de Universitario, “Puma” Carranza. Las cámaras de “Magaly Tv, La Firme” captaron a su esposa, Carmen Rodríguez, junto a un misterioso hombre. Ambos se mostraban muy cariñosos y acaramelados en lo que aparentemente era una cita frente al mar. La confirmación de una relación a escondidas se dio cuando, en medio de besos en la mejilla, el hombre la coge de la cara y le da un beso en la boca.

Las innumerables críticas contra Carmen Rodríguez empezaron a llegar, pero fue el propio “Puma” Carranza quien decidió ponerle paños fríos a la situación, asegurando que previo al ampay, ellos se encontraban separados.

“Estoy separado de mi esposa hace más de cinco meses, le deseo lo mejor porque me ha dado tres hijos maravillosos”, reveló Carranza en una entrevista para un medio de comunicación.

Puma Carranza y su esposa ahora tienen una sólida relación. (Foto: Difusión)

Acéptalo “Gato”, el “Activador” fue más

Hace un par de años, Rodrigo “Gato” Cuba, exjugador de Universitario, aparentemente, tenía una relación sólida con Melissa Paredes. La entonces conductora de “América Hoy” se lucía enamorada del futbolista y lo dejaba notar en redes sociales. Sin embargo, en octubre de 2021, nuevamente, Magaly Medina, remeció el mundo del espectáculo con un ampay que vinculó a la modelo con su pareja de baile en “El Gran Show”, Anthony Aranda.

Tras la infidelidad de «Meli», Rodrigo Cuba y Melissa Paredes empezaron una guerra mediática con denuncias de por medio. Hoy por hoy, ambos llevan una buena relación de padres y comparten momentos con sus nuevas parejas.

Murió la fe

Cuto Guadalupe fue un jugador que paseó su fútbol por nuestro país y en el extranjero. Su hinchaje por Universitario es indudable y fue un jugador que se supo ganar el cariño de muchos aficionados al fútbol por sus peculiares frases o jugadas en el campo de juego.

Su frase más recordada es “la fe es lo más lindo de la vida”, pero, lamentablemente, parece que ni la fe lo salvó del ampay que, una vez más, Magaly lanzó en su programa. En las imágenes, se le ve a su esposa, Charlene Castro entrando a un hotel en Barranco en horas de la tarde.

Una hora después, un hombre que, según la “Urraca”, sería el empresario Luis Ticona, aparece y entra al hotel para luego salir junto a Charlene. Este ampay ha remecido la farándula local y ha dado un duro golpe al exjugador de Universitario, como él mismo lo confesó en conferencia de prensa.

“He recibido tres golpes mortales en mi corazón que no me han tumbado. Primero dejar el futbol. Segundo ver a la madre de mis hijos salir (silencio) y tercero (…) El tercero es que esta mujer (Magaly Medina) que se lava las manos como Pilatos y no tiene la culpa, lógico, que Dios te bendiga, pero es una mujer pobre como dice mi compadre la ‘Foca’ Farfán es pobre de corazón. Lo que se hace acá, acá se paga. Mi vida le entregué a Dios”, indicó tras la infidelidad de su esposa.