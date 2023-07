Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

El querido conductor de Habla Kausa se encuentra como participante en el programa reality de La Casa de Los Famosos en México. Nicola envió un saludo a todos sus compañeros de Radio Karibeña.

Escucha aquí la radio La Karibeña EN VIVO

«La mejor radio del Perú»

En uno de los episodios del programa que son grabados las 24hrs del día. El peruano aprovechó en enviar un saludo a sus compañeros en Perú. Además, Nicola mandó un saludo a su casa radial, La Karibeña.

«La mejor radio de cumbia del Perú es La Karibeña. Les mando un fuerte abrazo porque sé que la están rompiendo, estábamos entre los primeros y sé que seguimos entre los primeros porque ellos son lo mejor, la mejor radio sin duda alguna«, dijo el artista peruano a las cámaras de La Casa de Los Famosos México.

También, envió un abrazo a todos sus compañeros en Perú: «Les mando un fuerte abrazo a todos allá, a todos los que trabajan en la radio, a redes, a las chicas, al señor que me dice: ‘Vas a venir o no vas a venir’, a la señora también un fuerte abrazo, yo sé que me extraña mucho».

Finalmente, añadió el cariño de sus seguidores mexicanos: «Gracias a todos la verdad, al Perú y sobre todo a México porque ya me siento mexicano».

Envía saludo a su hijo

Nicola se encuentra participando en el programa reality La Casa de Los Famosos México, donde conviven artistas hispanos y son grabados las 24hrs del día, todos los días durante dos meses.

En el programa, uno de los participantes recibió la visita de su hijo y conmovió a Nicola Porcella, quien recordó a su hijo y le envió un saludo por medio de las cámaras del reality.

«Lo quiero mucho, que en verdad estoy acá por él. Ojalá llegues en algún momento, me dijiste que gané y lo voy a tratar, me dijiste que gané y voy a tratar hijito. Te amo muchísimo y te juro que es muy difícil estar acá.

«Si es que pasara y se alinearan todos los planetas, te juro que nos vamos a venir a vivir acá y yo creo que iniciamos una nueva vida. No quería dejar de decirte ‘Te Amo’ y te amo con todo el corazón, eres el amor de mi vida»