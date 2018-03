La Mujer Maravilla dice que sufrió abuso sexual

En ese tsunami internacional que representa la campaña de miles de mujeres por confesar abusos y acoso sexual y destapar años de tormentos, Lynda Carter, La Mujer Maravilla, rompió el silencio y causó conmoción mundial.

Carter, Miss Mundo en 1972 y conocida por su papel como Wonder Woman en la serie de televisión de los años ’70, reconoció que sufrió abusos durante su carrera profesional y contó que el culpable está siendo procesado.

“No me planteo demandarlo, ya lo han hecho otras mujeres por mí”, confesó en una entrevista para The Daily Beast. Para la actriz (de 66 años) “no tiene sentido ni es necesario revivir todo aquello”.

“Como víctima, creo a cada mujer que ha denunciado a Bill Cosby y al presidente Trump. No tienen por qué mentir”, opinó.

“Sea cual sea la pena a ese hombre, no es suficiente. No sólo me violó a mí, abuso de un montón de mujeres”, reveló, sin detallar apellidos. Dice que no realizó la denuncia porque no tiene “ninguna prueba que pueda ayudar al proceso judicial”.

Según da cuenta ABC de España, Lynda agregó: “Sólo soy una cara más en la multitud de víctimas. No me gusta hablar de ello porque terminaría siendo mi historia, no la de decenas de mujeres. No es la historia de Lynda Carter, es la historia de un cerdo machista”.