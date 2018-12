La Puca: “Mi hijo es la bendición de mi papá”

La comediante Susan Cristán, mejor conocida como ‘La Puca’, se mostró emocionada por la llegada de su primer bebé y afirmó que a pesar de haber sido un año bastante complicado, pues perdió a su papá, la noticia de su embarazo le devolvió la felicidad, ya que considera que su niño es la bendición que su papi le mandó. “Fue duro para toda la familia y para mí perder a mi papá. Después de una semana de su fallecimiento me sentía mal y por insistencia de mi pareja me hice dos pruebas de embarazo y salió positivo, no lo podía creer”, contó la humorista. “Todos me dijeron: ‘es la bendición de tu papá’. Sentir los movimientos de mi bebé es una cosa indescriptible, no lo puedo creer. Es una etapa muy bonita”, agregó.

-¿Cómo vas con los antojos y malestares?

Dios mío, las que son mamás me dicen: ‘cuanto jod… a la pareja’, tienen que tener una paciencia enorme con nuestros cambios de humor, renegamos de la nada, no soportamos el perfume o algún olor, todo eso me aguanta mi pareja y estoy agradecida. Mi bebé llega en un buen momento, lo único que me pone triste es que mi papá no ha podido conocerlo, él siempre me decía: ‘cuando tengas un hijo voy a estar feliz’.

-¿Qué nombre le pondrás a tu bebé?

Ya elegimos los nombres, tengo 19 semanas y la próxima semana me saco la ecografía para saber si es hombre o mujer, es mi primer hijo así que sea lo que Dios mande. Lo único que quiero es que esté sanito y sea un niño feliz.

-¿Cómo sientes que cierras el año?

De la mejor manera, siendo mami y pidiéndole a mi papá que nos cuide mucho, también quiero felicitar a todas mis compañeras del medio que están embarazadas. Estoy feliz, creo que todo se resume a un amor infinito que siento por la llegada de mi bebé.

-¿Cuál es tu cábala de Año nuevo?

El año pasado me tomé un vaso de pisco y pedí ser mamá, lo hice de un momento a otro y se cumplió. Este año ya no puedo tomar pisco, así que tomare agua (risas). Las uvas de todas maneras, lo tradicional es ponerme calzón rojo o amarillo, pero ahora ya no me pongo el rojo porque voy a tener a mi hijo, que será mi amor infinito. Me voy a poner verde para tener plata o amarillo para tener trabajo.