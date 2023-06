Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

La recordada modelo y pupila de Jessica Newton, Lesly Reyna viene remeciendo el Onlyfans tras su éxito en la plataforma.

Atrás dejó los certámenes de belleza y enrumbó a los Estados Unidos para un futuro mejor.

La rompe en Onlyfans

Lesly Reyna viene construyendo un futuro mejor lejos de Perú por lo que ahora se dedica a ser mesera en un lujoso restaurante.

Sin embargo, de noche se convierte en otra persona que ha dejado a más de uno enamorado.

La modelo viene dándolo todo en Onlyfans, plataforma para adultos en la que se deja ver sin algunas prendas.

La conductora Magaly Medina fue quien sacó al descubierto el contenido de Reyna.

«Al menos se la está buscando la chica porque vivir en Estados Unidos no es fácil», acotó la «Urraca».

En la nota se pudo ver a la guapa Lesly dejando nada a la imaginación por lo que se tuvo que censurar su contenido.

Mira también: “¿Estaría mal si me meto con la ex de mi pata?”: Mario Irivarren habría lanzado indirecta a Facundo sobre relación con Onelia

Y es que la ex preferida de «La Newton» le quiere hacer competencia a Xoana González y hasta a la «Chuecona» quienes también generan grandes ingresos en la plataforma.

¿Cuánto gana Lesly?

La sexy modelo gana alrededor de 3 mil dólares y además se muestra orgullosa de lo que hace.

«Creo que cada mujer es libre de hacerlo o no, de capitalizar su fama y su atención (…) Siento que me independiza como mujer me empodera”, agregó.

Además, remarcó que es bastante solicitada en Onlyfans por lo que no duda en sacarle el jugo.

Mira también: Youna lanza fuerte indirecta contra Samahara Lobatón: «La gente tiene problemas con mentir»

«No tengo por qué ocultarlo, siento que es una manera inteligente de capitalizar la llegada que tienes a las personas”, expresó.

¿Qué es Onlyfans?

Se trata de una red social solo para adultos en la que los creadores de contenido comparten imágenes y vídeos eróticos o sexuales de todos los tipos y categorías.

En Onlyfans hay dos tipos de usuario: los fans y los creadores de contenido, y en ambos casos es necesario tener más de 18 años para acceder a la red social.