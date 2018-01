Mario Hart y Korina Rivadeneira con la soga al cuello

Los problemas no dejan a Mario Hart y Korina Rivadeneira. Después de solucionar su problema con Migraciones ahora han sido denunciados por el fiscal de Huaral, Christian Orlando Quineche Flores, ante el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Huaura y se ha pedido seis años de pena privativa de libertad para la pareja.

El titular de la Fiscalía de Huaral denunció a los exparticipantes de ‘Esto es guerra’ por los delitos de falsa declaración en proceso administrativo, fraude procesal y falsedad genérica tras presentar documentación falsa para su matrimonio civil, que se realizó sorpresivamente en abril de 2016 en la municipalidad de ese distrito y que coincidió cuando Migraciones pedía la salida del país de la venezolana.

Según señaló un informe de América Noticias, el fiscal solicitó que la pareja de esposos realice un pago de 150 mil soles a favor de la Municipalidad de Huaura. Sin embargo, ayer el programa ‘Amor de verano’ entrevistó en vivo al fiscal adjunto del Segundo Juzgado, Xavier Rebazabal, quien indicó que el monto de la reparación civil era equivocada y en total era 15 mil soles para cada uno de ellos.

NO SABEN NADA

El abogado de Mario y Korina, Humberto Abanto, declaró en ‘En boca de todos’ que hasta el momento no les ha llegado ninguna notificación y señaló que el pedido de 6 años de prisión “es un exceso procesal y una falta del desconocimiento penal”. “Estoy preocupado por la situación del Ministerio Público que dispone una acusación en manos de la prensa antes que llegue al conocimiento de la persona denunciada. No puedo hablar porque a nosotros no nos ha llegado la notificación, aquí hay una situación que llama la atención”, sentenció el letrado.