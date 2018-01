La verdadera historia de ‘Django’

Gran expectativa causó el jueves último el estreno de la película peruana “Django 2” en nuestro país. ¿Pero que tiene este personaje cuyo nombre verdadera es Oswaldo Gonzales Morales y que en la década de los 70 y 80, sembró el terror con asaltos a mano armada en la capital?, Karibeña te cuenta su historia.

“Yo asaltaba un banco en el desayuno, un banco en el almuerzo y un banco en el lonche”, dice con absoluta naturalidad, “Django”, ahora con 70 años de edad. “Vengo robando desde que tengo mayoría de edad, he asaltado como 200 bancos, he estado décadas tras las rejas, he logrado juntar unos 30 millones de soles”. ¿Y dónde está todo ese dinero? “Mira, hermano, cuando la plata llega sola, sola se va”, señala durante entrevista a un canal de televisión.

Vivió 42 años en penales

‘Django’ señala que ha pasado 42 de su vida diversos penales del Perú, adonde no piensa volver aunque le aseguren el indulto. Recuerda que pasó por “El Frontón, Cachiche, Lurigancho, Castro Castro, La Oroya, El Sexto, Huancavelica, etc. También hace memoria y dice que le pusieron Django en 1975, cuando vivía recluido en el Frontón. Para mitigar el frío de las gélidas noches de invierno, sus paisanos cajamarquinos, le regalaron un poncho y un sombrero, al estilo de Franco Nero en la película Django (1966). “Tenía un parecido. Al fugar decidí asaltar bancos como él”, recuerda. Fue la culminación de una primera metamorfosis.

Trago y mujeres

Inmigrante cajamarquino nacido en 1948 en Sitacocha, Cajamarca, Miguel Oswaldo Gonzales Morales quedó huérfano a los 8 años y llegó al Callao gracias a una tía bondadosa. A los 18 años robó un auto y no paró hasta robar bancos en la década de los 70 y 80. Es Django, el que se escapó espectacularmente de El Sexto y Lurigancho. Django, el que se prendió fuego para evitar un cambio de celda. Django, el que cerraba Los Barracones y dilapidaba su botín en trago, mujeres y música de Héctor Lavoe. En ese peligroso barrio chalaco, hasta ahora lo recuerdan con solemnidad. Los menores admiran su pasado y se desentienden de su presente.

Dios me sacó del infierno

“A veces no me explico por qué Dios me sacó de este infierno. En 1980 llegaron unos misioneros portorriqueños a mi celda y me dijeron que el de arriba tenía un plan para mí. Yo no entendía nada, pero años más tarde esas palabras se cumplieron”, recuerda Oswaldo, quien lidera una cruzada por todas las prisiones del país, llamada “Ministerio Carcelario”. Django entra a los penales y pide hablar con los ‘peces gordos’. Los asaltantes más buscados son su especialidad. “Si Cristo me cambió a mí, por qué no lo puede hacer contigo”, les grita. “Y si en mi vida pasada fui asaltante de bancos, ahora asalto al diablo y rescato vidas para Dios”.

“Destructores” y “Los Norteños”

En la actualidad Gonzales Morales es otra persona, “Yo soy Django, yo era un hombre peligrosísimo, caramba; integraba Los Destructores y Los Norteños, pero Dios me sanó, me liberó y me llevó a predicar su Evangelio”, explica ahora vestido en hábito blanco, sandalias de pescador y escapulario amarillo, el servidor de Cristo. Desde que en 1990 salió de prisión y compró un terreno en Puente Piedra, pasa sus días recorriendo penales y centros de rehabilitación. “Él ya murió para el mundo, pero yo no para Dios”, señala.

Los golpes de Django

Pueden dar fe de los golpes de Django la acaudalada familia Romero. El 20 de julio de 1977 su banda tomó por asalto la sede del Banco de Crédito de Lambayeque. Se llevaron 1 millón 758 mil soles. Entre enero de 1977 y marzo de 1978 perpetraron 19 atracos en bancos y sedes comerciales de Lima y otras ciudades, acumulando un botín de 30 millones de soles. “El dinero así como venía fácilmente se iba fácilmente porque no venía de Dios”, reflexiona Gonzales. Django fue capturado en abril de 1978. Fugó al año siguiente de El Sexto y de Lurigancho en 1980. Alguna vez dijo a CARETAS que se retiraría del mundo del hampa para abrir un restaurante, pero nunca lo hizo. Salió de la cárcel por última vez en 1990. Llegó a Puente Piedra cuatro años más tarde, luego de comprarle un terreno a un pariente

Hijo lo denuncia

Django, fue acusado hace algunos meses por su hijo transexual Oswaldo Alexander (33) de discriminarlo por su orientación sexual, al punto de intentar castigarlo y llevarlo a los cultos de su iglesia para “exorcizarlo”. “Ahora que soy Romina me discrimina. Creí que me aceptaría, pero me dijo ‘prefiero que seas delincuente que homosexual'”, detalla el estilista de profesión. “Perdiste una hija que te iba a querer bastante, cómo vas a tener vergüenza de mí, debería sentir eso si mataría, me drogaría o robaría, ¿pero de mi identidad?, eso está muy mal”, agrega.

El dato

Django reconoció legalmente a su hijo recién cuando tenía ocho años de edad. “El día que mi hijo quiera venir a mi casa, tiene que hacerlo para que yo lo ‘limpie’, más no puedo hacer”, aseveró tras leer un pasaje bíblico. El ex Destructor tiene cuatro hijos, tres nietos y una bisnieta.