La Victoria: Barren con ambulantes y mafiosos en Gamarra

Luce nueva pepa. Tras liderar desde tempranas horas de la madrugada, una gigantesca jornada de limpieza, el alcalde de La Victoria, George Forsyth, pidió a vecinos no pagar cupos y denunciar a mafiosos, en su distrito. Prometió que trabajará en su equipo para evitar la corrupción.

Nada de cupos

“No hay cobro de cupo de parte de la municipalidad. Por favor, victorianos no estén pagando. Esos son mafias, no están con nosotros. El primero que cometa un acto que no va de acuerdo a la línea que tenemos, se le va separar, denunciar y seguirá el proceso debido”, indicó el flamante burgomaestre.

Corredor para estibadores

Forsyth inició el reordenamiento en el emporio comercial de Gamarra, creando un corredor exclusivo para los más de 380 estibadores. Señaló que los mismos comerciantes y trabajadores, les mostraron su apoyo para cambiar la imagen el emporio comercial y brindar mayores facilidades a los informales y se formalicen. “Ya no verán vendedores ambulantes en la zona, estamos trabajando para eso” indicó.

El dato

El ex futbolista y ahora alcalde victoriano, también presentó a Susel Paredes, como parte de su equipo municipal, para desarrollar funciones como gerente de Fiscalización. Recordó que la abogada y activista cuenta con experiencia municipal al haber laborado antes en la comuna limeña.