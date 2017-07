Lady Guillén a Korina: “No entiendo al marido que tienes”

La persecución policial que está teniendo la modelo venezolana Korina Rivadeneira, ha hecho que muchos personajes de la farándula peruana den su opinión respecto al tema. Una de ellos es Lady Guillén, quien en su programa ‘Tengo algo que decirte’, habló sobre el caso y envió un contundente mensaje al esposo de la venezolana.

“Yo no hablo mucho de espectáculos porque este programa no es de espectáculos, pero yo no entiendo al marido que tienes, el esposo que tienes que debería apoyarte y ayudarte a solucionar tus problemas. No empeorar tu situación. De verdad, no entiendo con quién te has casado”, fueron las palabras que lanzó Lady Guillén en alusión al ‘chico reality’ Mario Hart.