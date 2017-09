Lady Guillén: “El sol no se tapa con un dedo”

La conductora de ‘Tengo algo que decirte’, Lady Guillén se mostró indignada, ante los supuestos maltratos de la novia y bailarina de Robert Muñoz, Adriana Fonseca.

– ¿Cómo has tomado las comparaciones que hacen entre Adriana Fonseca (pareja de ‘Clavito’) y tú?

Muchas mujeres como yo, sabemos que cuando nosotras no queremos hablar, nos estamos negado a nosotras mismas el dolor que estamos viviendo. Yo he podido ver una parte de la declaración de esta niña, y me apena mucho, nadie puede ocultar el dolor que está viviendo, yo lo he visto en sus ojos, y solo ella decidirá en su momento aceptar que está enferma, porque la negación es parte de la enfermedad de la dependencia emocional y manipulación, no podemos tapar el sol con un dedo de lo que uno está viviendo, tarde o temprano la verdad va a salir a la luz.

-Esperas que ella recapacite…

Me extraña que ella haya callado teniendo a sus papás, porque si esto sigue creciendo la dependencia emocional puede llevarte hasta matarte esperemos que esta niña pueda recapacitar porque lo que ella está pasando no es normal.

-¿Qué le aconsejarías a Adriana?

Cuando una mujer tiene una dependencia emocional bien fuerte es muy difícil que se desprenda del hombre. Pero es importante que la familia intervenga y me sorprende que sus padres no hayan intervenido, estamos hablando de algo que es evidente. Esta niña sí está pasando violencia, si ella no quiere aceptarlo es parte del proceso de la negación y hay que tenerle paciencia y sobre todo ayudarla porque no vamos a esperar que la próxima noticia sea esta niña con la cara desfigurada.