Lady Guillen: “Empecé bailando y ahora estoy luchando”

Este año parecía complicado para Lady Guillen, pero no fue así. La exbailarina, que ahora conduce el programa ‘Tengo algo que decirte’ en Latina, que está por graduarse como abogada y tiene en mente estudiar psicología, concluye este 2016 con grandes satisfacciones. Pese a que Lady no podrá borrar las escenas de dolor y marcas de los golpes que le dejó Ronny García, cuan­do eran pareja, finalmente cierra un ciclo, pone fin a una historia y se siente agrade­cida con la vida.

“Brindo por la vida, porque gracias a Dios estoy viva y pude escapar de una muerte segura. Este año he llorado dos veces, una de frustración (por el fallo que dio la Corte Superior de Lima Norte liberando por exceso de carcelería a Ronny García) y otra de alegría, ya que gracias a mi programa pude conocer las vivencias y realidades de muchas personas”.

FUNDACIÓN LADY GUILLÉN

Asimismo Lady, que gracias a la marcha “Ni una menos”, se convirtió en la voz de muchas muje­res que callan maltratos, nos cuenta que los primeros meses del próximo año serán claves para sacar adelante la ‘Fundación Lady Guillén’. “Será una casa ambulatoria (las 24 horas del día) para todas las mujeres que son víctimas de violencia de género y no tienen

dónde pasar la noche. Desde el minuto cero recibirán ayuda psi­cológica, orientación y represen­tación judicial para denunciar a su agresor y un respaldo emocional para seguir con sus proyectos de vida”, detalla.

CAMBIOS DE 360 GRADOS

“Nunca imaginé que me iba a convertir en una inspiración para muchas mujeres y menos tener un programa propio, fue todo tan rá­pido. Mi vida ha cambiado en unos 360 grados desde mi look, imagen, familia, vida social y compromiso con el televidente. A la fecha sigo con mis estudios porque es algo que no lo voy a dejar, pero utilizo este medio para llegar a miles de personas y sabes… mi compromiso con la sociedad es ser la voz de sus abusos y luchar por todos nuestros derechos”, contó.

SE IDENTIFICA CON LAURA BOZZO

“Me dicen la mini Laura Bozzo y no me molestan las comparacio­nes porque las dos nos volvemos locas por defender a las personas indefensas. Recuerdo que en el 2015, cuando me veía desesperada por el estancamiento de mi proceso judicial hacia mi agresor, quise ha­blar directamente con ella, contarle mi caso pero no pude hacerlo por la distancia entre Perú y México. Ahora la vida ha hecho que muchas personas me busquen y sea yo quien las pueda ayudar con sus casos y denuncias, ¿Cómo es la vida, no? Empecé en este mundo bailando y ahora estoy luchando… Gracias Dios mío”.

AMOR

“Intente iniciar una relación con una persona (ajeno al me­dio televisivo) pero no pude con ello y decidí seguir sola. A la fecha no he podido resta­blecer mi vida emocional del todo, aún no me siento pre­parada para estar con alguien. Tengo que seguir curando mis heridas y amarme para poder amar a otra persona”

SE RECONCILIÓ CON SU PADRE

“Por mu­cho tiempo no lo tuve a mi lado y en estos últimos meses hemos recobrado la comuni­cación. Me siento muy pegada y cercana a toda mi familia, quiero aprovechar y disfrutarlos al máximo”.

CÁBALA

Me pongo una trusa roja y dentro de ella introduzco un billete (soles, dólares o euros) para tener dinero y trabajo todo el año. Otra cosa que siempre hago, es pagar todas mis deudas antes del 31, limpio la casa, lavo y ordeno mi ropa para recibir el nuevo año como es debido: limpio y sin problemas.

TE PUEDE INTERESAR: