Tras la pelea callejera protagonizada por Erick Sabater y Coto Hernández, la conductora de televisión Lady Guillén habló fuerte y claro sobre el bochornoso incidente ocasionado por los exchicos reality.

“Si yo tengo un programa de denuncias como ‘Tengo algo que decirte’ y la gente me agrede o me insulta ¿yo tengo que reaccionar como lo hace la otra persona?, no, no hay justificación alguna para reaccionar así. Ambos han sido personajes de realities y no son un ejemplo para estar en televisión. Me van a disculpar, pero mi opinión personal es que esas dos personas no deben de estar jamás ni deberían estar haciendo televisión nacional, porque no son ejemplo de nada”, dijo indignada la conductora de ‘Tengo algo que decirte’.

PONEN DENUNCIA

De otro lado, tanto Erick Sabater como Coto Hernández tomaron acciones legales y realizaron una denuncia policial en la comisaría de Jesús María. “Yo quiero aclarar que yo no vine a pelear, solo vine a reclamarle lo que había dicho. Por mí el tema quedaría parchado ahí, pero se llega hasta donde se tenga que llegar, ya fui al médico legista, me arrepiento de que haya pasado esto, pero si uno no se hace respetar quién lo respeta a uno”, dijo Coto en el programa ‘Válgame Dios”.