Lady Guillén: “Ernesto Pacheco se hace la víctima”

Al enterarse la difícil situación que viene afrontando Mari­cielo Effio, tras ser acusada de agredir físicamente e insultar a su aún esposo, Ernesto Pacheco, la conductora de ‘Tengo algo que decirte’, Lady Guillén se pone en los zapatos de la popular ‘Paquita peruana’ y la aconseja

-¿Qué opinas de la denuncia que le puso Ernesto a Maricielo?

Yo opiné en su momento del tema, cuando Maricielo lo de­nunció de agresión y luego retiró la denuncia. Entiendo lo que está sintiendo. El prejuicio, la sociedad, el ámbito profesional en el que se maneja le im­pide hablar. Pero a veces uno tiene que sacarse esos tapujos y enfrentar la situación ¿qué está pasando ahora? Se separaron, ella no quiso seguir con la denuncia y ahora él está empezando a victimizarse.

-¿Crees que le quiere voltear la torta?

En este caso podría suceder de todo. De repente mutuamente se golpean, se insultan, no sé. Pero no olvidemos que así como la mujer es víctima, el hombre también se hace la víctima. Pueden ser muchas situaciones, pero lo que no hay duda es que la relación se les escapó de las manos.

-¿Crees que necesitan ir a terapia?

Por el bien de su criatura, ambos y hasta la bebe deberían ir a terapia ¿Por qué? Porque no hay manera a que superen este trauma.

A mí me gustaría que ella hablara y se sincere con ella misma por respeto a que es un personaje público. Es cierto, nadie la va a obligar, pero tampoco no consigue nada queriendo ocul­tar algo tan grabe, que es una realidad de nuestro país.

-¿Y tú cómo vas? Luego que a tu agresor, Ronny, lo encarce­laran.

El tema Ronny terminó, estoy bien, más tranquila. A fines de febrero iré con mi mamá a México para visitar la Basílica de la Virgen de Guadalupe y agradecerle las fuerzas que me dio para salir adelante. Ya comencé mi último ciclo de de­recho, el progra­ma marcha bien, todo bien.

