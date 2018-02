Lady Guillén llora por su ‘mamita’

Está de regreso. La conductora Lady Guillén volvió a la pantalla chica con la segunda temporada de su programa ‘Tengo algo que decirte’ y no pudo evitar emocionarse en vivo al recordar el fallecimiento de su abuela Victoria Esperanza López Villacencio, a quien le dedicó su primer programa.

“Quiero dedicarle esta segunda temporada a mi madre que está en el cielo ya que ella me dejó, hace un mes que no está conmigo, pero este programa quiero dedicárselo a ella de corazón porque sé que ella fue una de las personas que me empujó para poder continuar adelante”, dijo la conductora con la voz entrecortada.

Cabe precisar que Lady Guillén consideraba a su ‘mamita’ como padre y madre para ella, pues fue quien se encargó de la crianza de la exbailarina, incluso hasta en una ocasión la presentó en su programa.

“El año pasado estuvo conmigo acá todos los días apoyándome, disfrutando de la labor hermosa que tengo en ‘Tengo algo que decirte’ y este año no estará conmigo, pero me entrega su alma, su vida, sus buenas vibras y de eso estoy segura”, añadió Lady.