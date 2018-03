Lady Guillén se gradúa como abogada

La conductora de ‘Tengo algo que decirte’, Lady Guillén, cumplió su sueño y ya es toda una profesional del derecho. La exbailarina de cumbia, quien hace unos años fuera protagonista de un escándalo de agresión por parte de su pareja Ronny García, señaló que le fue difícil culminar sus estudios y su próximo proyecto será abrir entre mayo o julio una casa para ayudar a las mujeres maltratadas.

“Yo lo he pasado, cuando yo me escapé, no tuve a dónde ir y por no tener a dónde ir regresaba a las manos de este sinvergüenza. Por eso, yo me pongo en los zapatos de esta mujer violentada y por eso que esta casa estará abierta las 24 horas. Si cualquier persona quiere salir de la violencia, va a tener una puerta a la cual tocar y le voy a abrir”, reveló.